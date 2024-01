Northvolt lässt Tausende weitere Arbeitsplätze entstehen

Itzehoe (dpa/lno) –

Der Bau einer großen Batteriefabrik für Elektroautos bei Heide könnte nach einer Studie neben den geplanten 3000 Arbeitsplätze bis zu knapp 8800 weitere Jobs in der Region entstehen lassen. Von 2029 an werde mit einer jährlichen Wertschöpfung von etwa 942 Millionen Euro gerechnet, teilte die Projektgesellschaft Norderelbe unter Berufung auf eine Studie des CIMA Instituts für Regionalwirtschaft im Auftrag der Regionalen Kooperation Westküste am Montag mit.

Das Unternehmen Northvolt will in der Fabrik Batteriezellen für E-Autos herstellen. Die Produktion soll 2026 anlaufen. Durch die 4,5 Milliarden Euro schwere Investition sollen 3000 Arbeitsplätze entstehen. Angedacht ist auch eine Anlage zum Recycling von Altbatterien ausrangierter E-Autos.

Der Landrat des Kreises Dithmarschen, Stefan Mohrdieck, rechnet mit dem Zuzug von bis zu 15.000 Menschen in den kommenden Jahren in der Region. Die CIMA-Studie geht von rund 22 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen jährlich aus.

Das Northvolt-Projekt wird mit Fördermitteln und Garantien von Bund und Land in Höhe von 902 Millionen Euro unterstützt. Von den Fördermitteln entfallen etwa 564 Millionen auf den Bund und bis zu 137 Millionen Euro auf das Land.