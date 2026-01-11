Normaler Schulunterricht in Hamburg am Montag

Nach dem Winterspaß im Park steht für die Kinder und Jugendlichen am Montag wieder Schule auf dem Plan. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Tag schneefrei am Freitag gibt es für die Schülerinnen und Schüler in Hamburg am Montag wieder normalen Unterricht. Das bestätigte die Schulbehörde am Sonntag. «Aktuell liegen keine Warnhinweise vor, die eine andere Entscheidung rechtfertigen würden», hieß es. Einzig die Sporthallen seien mindestens bis Montagabend nicht nutzbar, da sie aus Sicherheitsgründen gesperrt sind. Privatschulen sind an die Entscheidung nicht gebunden, übernehmen diese in der Regel aber.

An Hamburgs staatlichen Schulen war am Freitag der Präsenzunterricht für 250.000 Schülerinnen und Schüler wetterbedingt abgesagt worden, die Schulen blieben aber für eine Notbetreuung bis Klasse 6 geöffnet. Die Schulen waren gehalten Online-Unterricht anzubieten, wo dies möglich und sinnvoll war.

Zuletzt war am 5. Dezember 2013 schneefrei gegeben worden, somit seit einer kompletten Schülergeneration nicht mehr, so die Behörde. Die Schulbehörde beobachte die Wetterentwicklung fortlaufend und passe Entscheidungen zum Unterrichtsbetrieb an Schulen gegebenenfalls im Laufe der Woche noch an.