Nordzucker rechnet mit guter Rübenernte

Braunschweig (dpa) –

Der Nordzucker-Konzern rechnet kurz vor dem Start in die Rübenernte mit einem überdurchschnittlichen Ergebnis. «Die Proberodungen letzte Woche geben ein klares Indiz dafür», sagte Vorstand Lars Gorissen laut einer Unternehmensmitteilung. Im Frühjahr seien die Rüben wegen der nasskalten Witterung zwar nur langsam gewachsen, die Entwicklung der vergangenen Wochen sei aber wetterbedingt positiv.

Die Kampagne – wie die Verarbeitungszeit der Rüben bis voraussichtlich Ende Januar genannt wird – startet am 27. August im polnischen Werk Opalenica. Wenige Tage später folgen die übrigen Produktionsstätten in Europa. In Deutschland liegen die Nordzucker-Standorte in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

Während die Unternehmen nach Nordzucker-Darstellung in den zurückliegenden Jahren von hohen Preisen profitierten, sinken die Preise auf dem Weltmarkt und in der EU nun wieder. Als Gründe dafür nennt das Management des Braunschweiger Konzerns unter anderem eine allgemeine Kaufzurückhaltung auf Verbraucherseite, eine gute Ernte in der EU und Importe aus der Ukraine. Man werde den Markt genau beobachten und die Produktion entsprechend steuern.