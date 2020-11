Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch behandelt nur noch Notfälle

Sande (dpa/lni) – Nach mehreren Corona-Infektionen unter Patienten und Mitarbeitern im Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch in Sande (Landkreis Friesland) behandelt die Klinik derzeit nur Notfälle. Für alle anderen Patienten gilt seit Freitag ein Aufnahmestopp. Geplante Operationen und Behandlungen wurden abgesagt, wie der Geschäftsführer Frank Germeroth am Montag sagte. Patienten, die die Klinik verlassen, werden auf Corona getestet. Zusätzlich sollen sie sich 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben.

Germeroth zufolge sind insgesamt 32 Mitarbeitende und 13 Patientinnen und Patienten mit dem Coronavirus infiziert. Bei etwa einem Drittel davon war die Infektion bekannt, das Personal konnte sich schützen. Problematisch waren die unerkannten Fälle. So steckte sich eine Pflegekraft bei der Reanimation einer Frau an, deren Infektion später diagnostiziert wurde. «Covid ist wirklich ein schwieriger Feind», sagte Germeroth.

In den vergangenen Tagen wurde das gesamte Personal der Klinik getestet, neue Fälle wurden nicht entdeckt. Der Geschäftsführer ist deshalb zuversichtlich, dass das Krankenhaus noch in dieser Woche wieder mit der Aufnahme von Patientinnen und Patienten beginnen kann. «Wir sind in Gesprächen mit dem Gesundheitsamt.» Die medizinischen Praxen und das Medizinische Versorgungszentrum im Krankenhaus waren von dem Aufnahmestopp nicht betroffen. Künftig soll das gesamte Personal jede Woche auf Corona getestet werden. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es dennoch nicht, wie der Geschäftsführer sagte. «Dieser Test ist immer eine Momentaufnahme.»

Das Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch hat nach eigenen Angaben rund 355 Betten und mehr als 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

