Nordseeregion will mit neuer Agentur Küstentourismus stärken

Wilhelmshaven (dpa) – Die niedersächsische Nordseeküste soll als Reiseziel bekannter werden. Dazu wollen regionale Tourismusorganisationen heute (13.00 Uhr) in Wilhelmshaven eine neue Dachorganisation gründen, die Tourismusagentur Nordsee GmbH (Tano). Die übergeordnete Organisation soll ihren Sitz in der Jadestadt haben und die Urlaubsregion von der niederländischen Grenze bis zur Elbe und Weser künftig gemeinsam entwickeln und vermarkten. Ziel sei es, den Bekanntheitsgrad des norddeutschen Küstenraumes im In- und Ausland zu steigern, teilten die Initiatoren mit.

An der Agentur beteiligt sind die sieben niedersächsischen Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und länderübergreifend die Seestadt Bremerhaven.

