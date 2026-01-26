Nordsee-Gipfel in Hamburg – Fokus auf saubere Energie

Hamburg (dpa) –

Staats- und Regierungschefs sowie die Energieminister aus Nordsee-Ländern kommen am Montag auf Einladung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Hamburg zum dritten Nordsee-Gipfel zusammen. Im Mittelpunkt des ganztägigen Treffens steht der Ausbau der Energie-Partnerschaft der Anrainerstaaten. Die beiden vorherigen Nordsee-Gipfel fanden in den Hafenstädten Ostende in Belgien und Esbjerg in Dänemark statt.

Der Kanzler will, dass die Nordsee zum «größten Reservoir für saubere Energie weltweit» wird. Ziel des Gipfels sei es, den grenzüberschreitenden Ausbau der Offshore-Windenergie, den Wasserstoffmarkt und zugleich eine leistungsfähige und vernetzte Offshore-Infrastruktur im gesamten Nordseeraum weiter «ambitioniert» voranzutreiben, hieß es aus Berlin.

Windparks auf See sollen zum Erreichen der Klimaziele eine zentrale Rolle spielen genauso wie der Einsatz von Wasserstoff als Ersatz fossiler Energien. Außerdem soll es um eine Vernetzung von Windparks für einen verstärkten internationalen Stromhandel gehen. Dem Kanzler zufolge sollen in Hamburg die Weichen gestellt werden, um die grenzüberschreitende Energieerzeugung und den -transport zu ermöglichen.