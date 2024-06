Nordkirche weiht neuen Bildungscampus in Ratzeburg ein

Ratzeburg (dpa) –

Auf der Domhalbinsel in Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg weiht die Nordkirche am Dienstag ihren neuen Bildungscampus ein. Rund 13,6 Millionen Euro habe die Landeskirche in das 2020 begonnene Bauvorhaben investiert, heißt es in einer am Montag veröffentlichtem Pressemitteilung der Landeskirche. Der «Neue Campus», wie die Bildungseinrichtung künftig heißen soll, vereint neben dem Prediger- und Studienseminar sowie dem Pastoralkolleg der Nordkirche auch ein Gästehaus und ein Café. Außerdem sind nach Angaben der Nordkirche auch die Paramentenwerkstatt, ein Seminar für Laienprediger sowie ein Freizeit- und Segelzentrum des CVJM auf dem Campus untergebracht.

Die Halbinsel mit ihrer 850-jährigen wechselhaften Geschichte, insbesondere zur Zeit der deutschen Teilung, sei mit ihrer besonderen spirituellen Atmosphäre bestens geeignet für die Ausbildung der Vikarinnen und Vikare sowie die Fortbildung der Pastorinnen und Pastoren, sagte Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt vor der Einweihung. Die lange Bauzeit von rund vier Jahren begründete die Nordkirche unter anderem mit den Auswirkungen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges. Beides habe zu Lieferengpässen beim Baumaterial und zu einer Verlängerung der Bauzeit geführt, heißt es in der Pressemitteilung.