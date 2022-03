Nordkirche ruft zum Energiesparen in Kirchengebäuden auf

Hamburg (dpa) –

Die Nordkirche hat ihre Gemeinden zum Energiesparen aufgerufen. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine sollten die Gemeinden die Heizungen in den Kirchengebäuden um ein Grad drosseln, um den Energieverbrauch zu senken, teilte die Nordkirche am Dienstag mit. Als einfach umzusetzende Sofortmaßnahme trage die dauerhafte Senkung der Heiztemperatur in den Kirchen auch zur Entlastung der Energiekosten und zum Klimaschutz bei, heißt es in einem Schreiben, das an alle Kirchengemeinden, Propsteien und Bischofskanzleien verschickt wurde.

«Lassen Sie uns gemeinsam mit den Kirchenbesucher:innen ein Zeichen setzen. Wir sind bereit für Verzicht, auch um Russlands Präsidenten Wladimir Putin die Finanzierung seines Kriegs zu erschweren», heißt es in dem Aufruf. In den Kirchenkreisen der Nordkirche liegt der Erdgasanteil an der Heizenergie den Angaben zufolge bei rund 60 Prozent. 20 Prozent würden mit Öl beheizt, der Rest der Gemeinden nutze meist Fernwärme, die aber wiederum fast ausschließlich aus erdgasbefeuerten Kraftwerken stamme.

Schon bei nur einem Grad Temperatursenkung in allen fossil beheizten Kirchen der Nordkirche wäre eine Einsparung von 4 Millionen Kilowattstunden im Jahr erreichbar, heißt es in dem Aufruf.