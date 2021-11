Nordkirche gedenkt Corona-Toten in Hamburg mit Gottesdienst

Hamburg (dpa/lno) – Bei einem Gedenkgottesdienst soll heute in Hamburg an die Opfer der Corona-Pandemie erinnert werden. Der Gottesdienst wendet sich nach Angaben der Nordkirche besonders an Angehörige und Freunde von Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind. Eingeladen sind demnach auch Pflege- und Betreuungskräfte von Heimen und Krankenhäusern. Der Gottesdienst unter dem Motto «Woher kommt mir Hilfe?» findet in der Hauptkirche St. Petri statt. Die Predigt hält Bischöfin Kirsten Fehrs.

Die Kirche will Angehörigen und Pflegekräften demnach seelsorgerisch zur Seite stehen und ihnen Raum zum Innehalten bieten. Daher gebe es für sie nach dem Gottesdienst auch die Möglichkeit, mit Seelsorgern zu sprechen. Die Nordkirche ist die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland.

