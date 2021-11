Nordische Filmtage mit Polizei-Komödie aus Island gestartet

Lübeck (dpa) – Mit der Deutschlandpremiere der isländischen Actionkomödie «Cop Secret» sind am Mittwoch in Lübeck die 63. Nordischen Filmtage eröffnet worden. Bis Sonntag werden in vier Lübecker Kinos und im Online-Stream mehr als 130 Filme aus dem Norden und Nordosten Europas gezeigt, viele davon als deutsche oder internationale Premieren. Stargast der Eröffnungsgala war die dänische Schauspielerin Trine Dyrholm, die an dem Abend mit dem Ehrenpreis der Nordischen Filmtage ausgezeichnet wurde.

Dyrholm sei ein gern gesehener Gast der Filmtage, sagte deren Geschäftsführer Thomas Hailer. In diesem Jahr zeigt das Festival fünf Filme Dyrholms, darunter ihren neuesten Streifen «Margrete – Queen of the North» über die dänische Königin Margarethe I. (1353-1412). Sie herrschte im 14. Jahrhundert in Personalunion auch über Schweden und Norwegen.

Ebenfalls zu Gast bei der Eröffnung war der Regisseur des Eröffnungsfilms, Hannes Halldórsson. Er war bis vor kurzem Torhüter der isländischen Fußballnationalmannschaft, hat aber inzwischen seine Leidenschaft fürs Filmemachen entdeckt. «Cop Secret», eine rasante Persiflage auf das Genre der Polizei-Thriller, ist Halldórssons Spielfilmdebüt, das voraussichtlich im Sommer 2022 in die deutschen Kinos kommen soll.

Im Laufe des Festivals werden nach Angaben der Veranstalter rund 100 Schauspieler, Produzenten und Regisseure in Lübeck erwartet, darunter auch die schwedische Sängerin Siw Malmquist. Die Nordischen Filmtage gelten als die bedeutendste Werkschau für Filme aus Skandinavien, dem Baltikum sowie aus Norddeutschland.

