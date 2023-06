Nordfriesisches Reetdachhaus in Brand: 150.000 Euro Schaden

Ahrenviöl (dpa/lno) –

Ein Reetdachhaus und eine angrenzende Scheune sind in Ahrenviöl (Kreis Nordfriesland) bei einem Feuer komplett abgebrannt. Der Sachschaden liege bei etwa 150.000 Euro, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Personen wurden nicht verletzt, da beide Gebäude leer stehen. Sowohl das Reetdachhaus als auch die Scheune standen den Angaben zufolge in der Nacht zum Dienstag vollständig in Flammen. Die Löscharbeiten zogen sich noch bis zum Morgen. Wie es zu dem Feuer kam, blieb zunächst unklar.