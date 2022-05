Nordeuropäische Rhetorik-Meisterschaften im Mai in Lübeck

Lübeck (dpa) –

Rund 150 redegewandte Menschen aus Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen treffen sich am 14. und 15. Mai in Lübeck – zu den nordeuropäischen Rhetorik-Meisterschaften. Sie treten in Deutsch und Englisch gegeneinander an, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. In jeder dieser Sprachen gibt es drei Wettbewerbe: vorbereitete Reden von sieben Minuten Länge, Stegreifreden von zwei Minuten Länge sowie Bewertungsreden, in denen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen anderen Rednern Tipps geben, um sich weiter zu verbessern.

Veranstaltet werden die Rhetorik-Meisterschaften von der Organisation Toastmasters International. Die Non-Profit-Bildungsorganisation hilft Menschen nach eigenen Angaben, effektiver zu kommunizieren und zu besseren Führungspersönlichkeiten zu werden.