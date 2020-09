Norderstedt verliert Nachholpartie gegen Drochtersen/Assel

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Pokalsieger Eintracht Norderstedt wartet weiter auf den ersten Punktgewinn in der Fußball-Regionalliga Nord. Die Eintracht verlor am Mittwochabend ihr Nachholspiel in der Nord-Staffel gegen die SV Drochtersen/Assel mit 0:1 (0:0). Exakt 14 Sekunden nach dem Wiederanpfiff gelang Jannes Wulff (46.) vor 250 Zuschauern der Treffer des Tages. Die Norderstedter hatten zuvor ihr Auftaktmatch bei Weiche Flensburg 08 mit 1:3 verloren und waren in der ersten DFB-Pokalrunde bei Bayer Leverkusen 0:7 unterlegen.

Mitteilung Eintracht Norderstedt