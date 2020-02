Norderstedt verliert nach Führung, 2:4 gegen Wolfsburg II

Ein Fußballspieler hat den Ball. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Regionalliga-Fußballer von Eintracht Norderstedt haben den Coup gegen Tabellenführer VfL Wolfsburg II verpasst. Nach einer 2:0-Führung durch Yannik Noxoll und Nils Brüning unterlag das Team von Trainer Jens Martens am Sonntag noch mit 2:4. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Hamajak Bojadgian musste Norderstedt 50 Minuten lang in Unterzahl agieren.

Der VfB Lübeck baute unterdessen seine Erfolgsserie in der Nordgruppe der 4. Liga aus. Im Derby gegen Holstein Kiel feierte das Team von Trainer Rolf Landerl mit dem 4:0 den sechsten Sieg in Serie. Vor 2649 Zuschauern an der Lohmühle erzielten Ahmet Arslan (2), Morten Rüdiger und Elsamed Ramaj die Tore für den Tabellenzweiten, der nach einer Roten Karte für Ryan Malone die letzte halbe Stunde dezimiert spielen musste.

Ebenfalls im Einsatz war der Heider SV: Das Tabellenschlusslicht unterlag bei der SV Drochtersen/Assel 0:1. Die Partien Hamburger SV II gegen Weiche Flensburg, TSV Havelse gegen Altona 93 und Hannover 96 II gegen FC St. Pauli II fielen aus.



