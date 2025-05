Norderelbbrücke am Wochenende Richtung Westen gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Die Norderelbbrücke der A1 ist am Wochenende in Richtung Hamburg-Wilhelmsburg gesperrt. Die Sperrung soll am Freitagabend um 20.00 Uhr beginnen und Montagfrüh um 5.00 Uhr enden, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Gleichzeitig schließt die Autobahn GmbH in Hamburg-Moorfleet am Autobahndreieck Südost die Überfahrt der A25 zur A1 Richtung Bremen.

Die Autobahn GmbH sperrt die Abschnitte, weil sie an der Norderelbbrücke die sogenannte Übergangskonstruktion austauscht. Es handelt sich dabei um den Brückenteil, der Brücke und Straße verbindet. Die Autobahn GmbH hat angekündigt, Umleitungen einzurichten.