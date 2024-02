Nordenhamer Zinkhütte fährt Teile der Produktion hoch

Nordenham (dpa/lni) –

Die Nordenhamer Zinkhütte hat nach einer Unterbrechung einen Teil der Produktion wiederaufgenommen. Das teilte der Betreiber Glencore am Montag mit. Anlass war eine Werksbesichtigung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Die Zinkhütte sei ein Ort, an dem das Strompreispaket der Bundesregierung wirke, sagte der Grünen-Politiker.

Die Wiederaufnahme der Fertigung dauert seit November an, was bisher nicht bekannt war. Das Hochfahren der Produktion ist dem Unternehmen zufolge vor allem vom Zink- und Strompreis abhängig. Man gehe wieder in den Markt, wenn alles zusammenpasse, sagte der Geschäftsführer von Glencore Nordenham, Thomas Hüser. Ein Datum nannte Hüser nicht.

Glencore, eines der größten Rohstoffunternehmen der Welt, hat seinen Hauptsitz in Baar in der Schweiz und insgesamt rund 140.000 Mitarbeiter. In Nordenham sind mehr als 750 Menschen beschäftigt. Seit mehr als 100 Jahren wird dort Blei und Zink produziert.