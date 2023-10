Norden: Israelische Flagge an allen obersten Landesbehörden

Kiel (dpa/lno) –

Wegen des Angriffs der islamistischen Hamas auf Israel soll bis Sonntag (15. Oktober) an allen obersten Landesbehörden in Schleswig-Holstein die israelische Flagge wehen. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) ordnete am Dienstag die Vollmastbeflaggung der Dienstgebäude mit Europaflagge, Bundesflagge, Landesdienstflagge und Flagge des Staates Israel an. Den Kommunen und den Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit sowie Anstalten und Stiftungen, die der Aufsicht des Landes unterstehen, wurde empfohlen, sich der Beflaggung anzuschließen.