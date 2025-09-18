Norden bleibt windig und nass – Sonne erst am Samstag

Das Wetter zeigt sich von seiner ungemütlichen Seite – am Samstag gibt es eine kurze Verschnaufpause. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Grau, windig und immer wieder nass – so präsentiert sich das Wetter derzeit im Norden. Auch zum Ende der Woche bleibt es überwiegend ungemütlich. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ziehen am Donnerstag dichte Wolken durch, dazu gibt es Regen oder Sprühregen. Zwischen den Nordfriesischen Inseln und Fehmarn zeigt sich gelegentlich die Sonne. Die Temperaturen erreichen 20 Grad an der Nordsee und bis zu 21 Grad in Hamburg und Lauenburg. Der Wind weht mäßig bis frisch, an der Küste teils stark mit stürmischen Böen.

In der Nacht zu Freitag bleibt es überwiegend wolkenverhangen und regnerisch bei Tiefsttemperaturen von rund 16 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee weiterhin stark.

Am Freitag bleibt es zunächst trüb und teilweise neblig, im Tagesverlauf gibt es leichte Auflockerungen. Gebietsweise fällt etwas Sprühregen. Die Temperaturen erreichen je nach Sonnenschein etwa 21 Grad, in Hamburg und Lauenburg bis 24 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee teilweise frisch und böig.

Kurzes Sonnenfenster am Samstag

In der Nacht zu Samstag lockert es auf. Es bleibt trocken. Örtlich kann sich Frühnebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 17 Grad auf den Inseln und 13 bis 15 Grad im Binnenland.

Eine kurze Verschnaufpause von dem wechselhaften Wetter bietet der Samstag: Nördlich des Nord-Ostsee-Kanals ist es wechselnd bewölkt, sonst überwiegend heiter, so der DWD. Es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen bei 20 Grad auf Helgoland und 23 Grad in Kiel, in Hamburg klettern sie auf 26 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.

In der Nacht ziehen wieder dichtere Wolken auf, örtlich gibt es Regenschauer. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen sinken auf 15 Grad.

Am Sonntag setzt sich das unbeständige Wetter fort, immer wieder ziehen Schauer durch. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad auf Sylt und Helgoland sowie 20 Grad in Hamburg. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten teils frisch.