Hannovers Genki Haraguchi (l) bejubelt sein Tor zum 4:1 gegen Eintracht Braunschweig mit Patrick Twumasi. Foto: Peter Steffen/dpa/Aktuell

Hannover (dpa/lni) – Hannover 96 reist am 5. Dezember zum Nordduell der 2. Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV. Das geht aus den Ansetzungen hervor, die die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch veröffentlichte. Anstoß am ersten Samstag im Dezember ist im Hamburger Volksparkstadion um 13.00 Uhr. Die Partie zwischen den beiden Niedersachsen-Clubs Eintracht Braunschweig und VfL Osnabrück findet eine Woche später am Sonntag, 13. Dezember (13.30 Uhr) statt.

Zweitliga-Spielplan