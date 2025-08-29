Norddeutschland erwartet ein wolkenverhangenes Wochenende

Das Wochenende in Norddeutschland wird laut Deutschem Wetterdienst bedeckt – teilweise soll es zu Regen und starken Windböen kommen. (Symbolbild) Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Hannover/Hamburg/ Kiel/Schwerin (dpa) –

Am Wochenende wird es im Norden Deutschlands bewölkt, teils regnerisch und teils sehr windig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen mit Temperaturen über 20 Grad, warnt allerdings auch vor einem Tief über den Britischen Inseln, welches feuchtwarme Luft nach Deutschland fließen lässt.

Im Nordwesten bleibt es über das Wochenende bewölkt. Zeitweise kann es zu starken Gewittern mit stürmischen Böen bis zu 65 Kilometern pro Stunde kommen, wie der DWD mitteilt. Diese können teils auch von Starkregen begleitet werden. Laut einer Meteorologin des DWD soll es allerdings bei vereinzelten Gewittern bleiben. Am Sonntag soll die Gewittergefahr vorüber sein. Tagsüber bleibt es laut Vorhersage bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad.

In Mecklenburg-Vorpommern ist es am Freitag regnerisch, zum Teil sogar gewittrig. Die Temperaturen steigen laut DWD nicht über 23 Grad. Auch hier könne es vereinzelt zu Gewittern kommen, die sich bis zum Sonntag abschwächen. Im Laufe des Wochenendes soll sich der Nordosten allerdings aufwärmen – bis zu 27 Grad am Sonntagabend.