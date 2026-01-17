Norddeutsche Wasserrutschen-Meisterschaft startet

Bei der Norddeutschen Wasserrutschen-Meisterschaft in der Salztherme Lüneburg (Salü) treten Profis und Amateure an. Jörn Hüneke/dpa

Lüneburg (dpa/lni) –

Bei der Norddeutschen Wasserrutschen-Meisterschaft in der Salztherme Lüneburg (Salü) treten heute Profis und Amateure an. Sie sausen auf einer 140 Meter langen Wettkampfrutsche, der «Body2Racer», durch zwei Röhren ins Wasser. «Rund 120 Sportler werden am Start sein, und wir erwarten viele Zuschauer, die mitfiebern», sagte Kim Oberlaender vom Salü-Marketing.

Gerutscht wird in den Kategorien Profis, Männer, Frauen und Kinder zwischen 8 und 15 Jahren. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer muss dreimal durch beide Röhren rutschen, um sich für das Finale zu qualifizieren.

Dabei gibt es verschiedene Rutschtechniken: Die männlichen Profis und Amateure stützen sich laut Veranstalter auf die beiden Schulterblätter und verschränken die Beine, das ist die sogenannte «Dreipunkt-Technik». Die Frauen rutschen in der «Klappmesser-Technik» meistens am schnellsten – Kopf an die Knie und ebenfalls mit verschränkten Beinen. Spezielle Lichtschranken ermöglichen eine genaue Zeitmessung.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der jeweiligen Kategorie qualifizieren sich für das Finale des Deutschland-Cups und haben die Chance, Deutschlands Rutschen-Champion 2026 zu werden.