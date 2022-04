Norddeutsche Ministerpräsidenten tagen in Kiel

Kiel (dpa) –

Unter dem Vorsitz des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) kommen die Regierungschefs der norddeutschen Länder am Donnerstag nächster Woche zu einer Sitzung in Kiel zusammen. Günther wird mit seinen Kollegen Peter Tschentscher (Hamburg), Andreas Bovenschulte (Bremen), Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern) und Stephan Weil (Niedersachsen/alle SPD) unter anderem über die Zusammenarbeit in der maritimen Wirtschaft und bei erneuerbaren Energien sprechen.

Am vergangenen Freitag hatten die Regierungschefs der Küstenländer Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in Berlin ihre Forderungen zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur verdeutlicht. In Kiel werden sie auch die Werft German Naval Yards besuchen und mit dem Unternehmerkuratorium Nord reden, wie die Staatskanzlei am Montag weiter ankündigte.