Nordbahn sagt Zugfahrten am Freitag zunächst ab

Kaltenkirchen (dpa/lno) –

Das Eisenbahnunternehmen Nordbahn hat wegen des erwarteten Unwetters am Freitag angekündigt, zunächst alle Fahrten abzusagen. Die Prüfung der Lage werde bis zum Vormittag dauern, teilte die Nordbahn aus Kaltenkirchen mit. Danach solle entschieden werden, wann und wie der Betrieb wieder aufgenommen werden könne. Das Unternehmen kündigte an, Ersatzbusse einzusetzen – sofern das möglich sei.

Die Nordbahn betreibt Züge auf mehreren Regionalstrecken in Schleswig-Holstein – und verbindet beispielsweise Itzehoe mit Hamburg. Laut eigenen Angaben transportiert die Nordbahn täglich üblicherweise mehr als 45.000 Fahrgäste.