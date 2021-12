Nord-SPD will Schüler ab Klasse 8 mit Laptops ausstatten

Eine beleuchtete Tastatur eines Laptops. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Nach dem Willen der SPD in Schleswig-Holstein soll das Land von 2023 an allen SchüÌern ab Klasse 8 kostenlos Laptops oder Tablets zur Verfügung stellen. «Guter digitaler Unterricht darf nicht vom Einsatz oder der finanziellen Ausstattung einzelner Schulträger abhängen», sagte der designierte Spitzenkandidat zur Landtagswahl, Thomas Losse-Müller, dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel». «Die größte Ungerechtigkeit in der Pandemie war, dass die Qualität des Online-Unterrichts davon abhing, ob es Lehrkräfte gab, die sich zufällig auskannten.»

Der Plan solle pro Jahr gut 50 Millionen Euro kosten, die vor allem aus dem Digitalpakt Schule kämen, sagte Losse-Müller dem Blatt. In den Jahrgängen 1 bis 7 solle es Leihgeräte nach Bedarf geben. Losse-Müller will nach der Landtagswahl am 8. Mai nächsten Jahres möglichst Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ablösen, der seit 2017 gemeinsam mit Grünen und FDP regiert.

© dpa-infocom, dpa:211210-99-334215/2