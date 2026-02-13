Nord-SPD will bei Parteitag neuen Landesvorsitz wählen

Büdelsdorf (dpa/lno) –

Die Sozialdemokraten in Schleswig-Holstein wählen am Samstag (14.00 Uhr) bei einem außerordentlichen Parteitag in Büdelsdorf einen neuen Landesvorsitz. Die amtierende Landeschefin Serpil Midyatli, die das Amt seit 2019 innehat, hatte zuvor ihren Rücktritt angekündigt. Als Nachfolger ist Ulf Kämpfer nominiert, der noch bis April als Oberbürgermeister von Kiel im Amt ist. Der 53-Jährige tritt zudem als Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl 2027 an.

Im November setzte sich Kämpfer bei der Wahl um die Spitzenkandidatur deutlich gegen Midyatli durch. Beim Mitgliederentscheid erhielt er 79,76 Prozent der Stimmen, während die amtierende Landesvorsitzende auf 20,24 Prozent kam. Neben der Wahl des neuen Vorsitzenden berät der Parteitag auch über Leitanträge des Vorstands.