Nord-SPD wählt Führung: Votum für Landeschefin Midyatli

Kiel (dpa/lno) – Bei der SPD in Schleswig-Holstein hat am Sonntag die Wahl eines neuen Landesvorstandes begonnen. In sechs Städten konnten gut 200 Delegierte seit 10.00 Uhr ihre Stimmzettel in eine Urne werfen. «Das läuft gut an», sagte Pressesprecher Frederik Digulla. Am Samstag hatte der erste Online-Parteitag der Nord-SPD ein klares Votum für die Landesvorsitzende Serpil Midyatli abgegeben. Die 45-Jährige bekam in einer digitalen Abstimmung 89 Prozent. Da die Satzung keine digitalen Wahlen vorsieht, folgte am Sonntag die Urnenwahl, um ein offizielles Ergebnis zu ermitteln. Dieses wird am Abend bekanntgegeben.

Bei der Online-Abstimmung am Samstag hatten auch Midyatlis Stellvertreter, Sophia Schiebe (67,6 Prozent) und Sönke Rix (78,2), sowie Schatzmeister Stefan Bolln (95,1) positive Parteitagsvoten erhalten. Es gab jeweils keine Gegenkandidaturen.

SPD-Landesparteitag am 24. April 2021