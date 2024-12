Nord-SPD stellt Klüssendorf als Spitzenkandidaten auf

Neumünster (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins SPD hat Tim Klüssendorf als Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im kommenden Jahr aufgestellt. Der 33-Jährige erhielt bei der Landeswahlkonferenz in Neumünster von den etwa 200 Delegierten 95 Prozent der Stimmen. Die SPD ist die größte Oppositionspartei im Land.

«Es kann nicht sein, dass in Deutschland Arbeit so hoch besteuert wird wie in keinem einzigen anderen Land in Europa», erklärte Klüssendorf in seiner Rede. Aber die Vermögen und Erbschaften würden gänzlich ausgelassen und nicht in die Verpflichtung genommen – deswegen wolle er sich im Bundestag für eine Wiedereinführung einer Vermögenssteuer einsetzen.

Zudem lehnte er ein Zurückdrehen der «Fortschritte» der Ampel-Koalition durch eine kommende Bundesregierung ab. «Wir werden uns das nicht wieder wegnehmen lassen, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben», betonte Klüssendorf.

Auf Platz zwei der Landesliste folgt Nina Scheer mit 89 Prozent der Stimmen. Der Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner besetzte mit 88 Prozent der Stimmen den dritten Listenplatz. Auf Platz vier setzte sich im zweiten Wahlgang die langjährige Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn durch.