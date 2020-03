Nord-SPD prüft Parteitags-Absage wegen Coronavirus

Die Fahne der SPD weht im Wind. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus erwägt die SPD in Schleswig-Holstein eine mögliche Absage ihres Landesparteitags am 21. März in Lübeck. «Wir prüfen das intensiv und beobachten die Entwicklung», sagte Pressesprecher Frederik Digulla am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Endgültig entscheiden müsse der Landesvorstand am Montag nächster Woche. Die Nord-SPD hatte für den Sonnabend nächster Woche einen Sonderparteitag zum Thema Arbeit einberufen.

