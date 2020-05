Nord-SPD kritisiert Situation an Grundschulen

Martin Habersaat (SPD) spricht während einer Sitzung des Landtags. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – An den Grundschulen in Schleswig-Holstein mangelt es nach Einschätzung der SPD an Fachlehrern. Die Landtagsfraktion stützte ihre Kritik am Donnerstag auf die Antworten des Bildungsministeriums auf eine Große Anfrage. Demnach gab es im Schuljahr 2018/19 insgesamt 550 Grundschulstandorte mit 108 690 Schülern. Von den 5315 Lehrerstellen seien nur 4588 mit fertig ausgebildeten Grundschullehrern besetzt gewesen, sagte der Bildungspolitiker Martin Habersaat. Schon vor der Corona-Zeit habe über ein Zehntel des Unterrichts nicht regulär stattfinden können. Gut 26 Prozent der Klassen seien in Mathematik von Lehrern unterrichtet worden, die dieses Fach nicht studiert hätten, monierte der Schulpolitiker Kai Vogel.