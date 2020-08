Nord-SPD: Kleiner Parteitag diskutiert Zukunft der Arbeit

Serpil Midyatli, SPD-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Rendsburg (dpa/lno) – Die SPD in Schleswig-Holstein will sich auf einem sogenannten Kleinen Parteitag heute über ihre Positionen zur künftigen Gestaltung der Arbeitswelt verständigen. Dazu spricht die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am frühen Abend in Rendsburg. Ursprünglich wollte die SPD über das Thema auf einem ordentlichen Landesparteitag im März diskutieren. Die Corona-Pandemie hat das verhindert. Die SPD-Veranstaltung in Rendsburg ist überhaupt die erste dieser Art einer Partei im Norden in der Corona-Zeit. Es werden etwa 100 Besucher erwartet.

Die SPD wolle ein neues Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit herstellen, heißt es in einem Beschluss des Landesvorstandes. Ein Ziel sei die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Sie sei auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel und helfe auf dem Weg aus der Corona-Krise. Auch ein Recht auf Homeoffice will die SPD erreichen. Überstunden sollen künftig die Ausnahme bleiben.