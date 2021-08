Nord-SPD für sofortige Aufnahme afghanischer Ortskräfte

Kai Dolgner (SPD), Abgeordneter im schleswig-holsteinischen Landtag, spricht im Plenarsaal. Foto: Axel Heimken/dpa

Kiel (dpa/lno) – Die SPD im Kieler Landtag verlangt angesichts der faktischen Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan eine sofortige und großzügige Aufnahme evakuierter Ortskräfte in Schleswig-Holstein. «Wir dürfen diese Menschen, die uns zum Teil über Jahrzehnte treu gedient haben, nicht einfach ihrem Schicksal überlassen», erklärte am Montag der Fraktionssprecher für Angelegenheiten der Bundeswehr, Kai Dolgner.

Die Zusagen der Taliban seien keinen Pfifferling wert. «Denn wenn das Interesse der Weltgemeinschaft abebbt, werden sie selbstverständlich Rache an denjenigen und ihren Familien nehmen, die sie für Verräter halten, obwohl diese Menschen nichts Anderes wollten, als sich an dem Aufbau eines modernen und offene Landes zu beteiligen.» Nun räche sich auf dramatische Weise Zögerlichkeit der vergangenen Wochen, den Ortskräften in Deutschland eine Perspektive zu verschaffen, meinte Dolgner.

© dpa-infocom, dpa:210816-99-860269/2