Nord-SPD begrüßt Scholz-Kanzlerkandidatur

Kiel (dpa/lno) – Die SPD in Schleswig-Holstein unterstützt die Nominierung von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten der Partei. «Olaf Scholz ist der richtige Kanzler für Deutschland», sagte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Montag in Kiel. «Diese frühe und klare Festlegung auf einen Kanzlerkandidaten wird auch der gesamten SPD einen Schub geben.»

Während die Union sich über Personalfragen zerlege, sei die SPD bereit, mit Scholz an der Spitze eine progressive Regierung anzuführen, sagte Midyatli, die auch stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD ist. Wie kein anderer verbinde Scholz Erfahrung, Besonnenheit und Tatkraft miteinander. «Zuletzt hat er das mit dem größten und ambitioniertesten Konjunkturprogramm aller Zeiten bewiesen.»