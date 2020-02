Nord-Ostsee-Kanal für große Schiffe gesperrt

Ein Frachtschiff fährt auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Brunsbüttel (dpa/lno) – Der Nord-Ostsee-Kanal ist am Freitag für große Schiffe gesperrt worden. Wegen Computer-Problemen wurden nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Brunsbüttel seit Freitagmorgen keine Schiffe der so genannten Verkehrsgruppen 4, 5 und 6 in die Schleusen gelassen. Dazu gehören unter anderem Schiffe mit einer Länge von über 130 Metern. Am Morgen warteten in der Elbe neun Schiffe auf die Schleusung, in der Kieler Förde stauten sich 20, sagte WSA-Sprecher Thomas Fischer. Kleine Schiffe konnten den NOK weiterhin nutzen.

Den Angaben zufolge war das Computer-gesteuerte Lenksystem ausgefallen. Techniker versuchten vergeblich zunächst per Fernwartung eine Reparatur. Der gut 100 Kilometer lange NOK ist eine der meist befahrenen künstlichen Wasserstraßen der Welt. Er verbindet Nord- und Ostsee. Die Kieler Nachrichten berichteten zunächst darüber.