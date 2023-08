IG Metall fordert Reform der Mitbestimmung

Fahne mit Logo der IG Metall an einem Stand bei einem Streik. Heiko Rebsch/dpa/Symbolbild

Langenhagen (dpa) –

Die Gewerkschaft IG Metall fordert eine grundlegende Reform der betrieblichen Mitbestimmung. Auf der Mitbestimmungskonferenz der beiden norddeutschen IG-Metall-Bezirke Küste und Niedersachsen/Sachsen-Anhalt in Langenhagen bei Hannover wurde am Dienstag eine entsprechende Resolution verabschiedet. Das zuletzt 1972 grundlegend überarbeitet Betriebsverfassungsgesetz entspreche längst nicht mehr den heutigen Anforderungen, heißt es in dem Papier.

«Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen, die Transformation ist in vollem Gang», sagte die stellvertretende IG-Metall-Chefin Christiane Benner. «Damit die Transformation gelingt, brauchen wir mehr Mitbestimmung. Betriebsräte müssen aktiver an der Gestaltung der Veränderungen teilhaben können.» Der DGB hatte dafür 2022 einen Entwurf vorgelegt. Dieser müsse vom Bund endlich aufgegriffen werden, heißt es in der Resolution.

Zu der Konferenz hatten die beiden norddeutschen IG-Metall-Bezirke Niedersachsen/Sachsen-Anhalt und Küste für Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam eingeladen. Rund 200 Teilnehmer aus den sechs Bundesländern waren dabei.