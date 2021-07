Nord-Grüne starten mit Habeck in den Bundestagswahlkampf

Fahnen der Partei Bündnis 90 Die Grünen wehen im Wind. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Acht Wochen vor der Bundestagswahl nehmen die Grünen in Schleswig-Holstein am Samstag (11.00 Uhr) in Kiel offiziell den Wahlkampf auf. Außer den Spitzenkandidaten Luise Amtsberg und Parteichef Robert Habeck sind auch die Bewerber auf den acht folgenden Plätzen der Landesliste dabei. Die Grünen werden in Kiel auf dem Europaplatz ihre politischen Positionen darlegen und auch Fragen von Besuchern beantworten. Im Zusammenhang mit Kritik an ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock waren die Grünen in den vergangenen Wochen in den Umfragen deutlich hinter die Union zurückgefallen.

© dpa-infocom, dpa:210730-99-625930/2