Nord-Grüne danken Habeck

Kiel (dpa/lno) –

Nach der Ankündigung des grünen Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck, als Konsequenz aus dem Bundestagswahlergebnis keine wichtige Funktion für die Partei mehr anzustreben, hat die schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Anke Erdmann seine Leistung gewürdigt. «Er hat die Partei in all seinen bisherigen Rollen maßgeblich geprägt – im Bund, aber ganz besonders auch in Schleswig-Holstein. Er wird uns als vorderstes grünes Gesicht massiv fehlen. Danke bis hierhin, Robert!»

Der Landesvorsitzende Gazi Freitag erinnerte an die positive Entwicklung des Landesverbandes. «Die außergewöhnliche Situation, der schwungvolle Wahlkampf, aber auch ganz besonders Robert Habeck als den Menschen zugewandter Spitzenkandidat haben uns ein enormes Mitgliederwachstum eingebracht.» Seit vergangenem Dezember sei die Zahl der Mitglieder von 7.000 auf mehr als 8.000 gestiegen.

Habeck hatte nach dem Stimmenverlust seiner Partei gesagt: «Ich werde keine führende Rolle in den Personaltableaus der Grünen mehr beanspruchen oder anstreben». Seine Partei ist bei der Bundestagswahl auf 11,6 Prozent abgesackt, nach 14,7 Prozent bei der letzten Bundestagswahl.