Nord-FDP: Neuer Landtag ohne AfD erreichbar

Christopher Vogt, FDP-Abgeordneter im Kieler Landtag, spricht im Landeshaus Kiel. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild/dpa

Kiel (dpa/lno) – FDP-Fraktionschef Christopher Vogt sieht eine gute Chance dafür, einen Wiedereinzug der AfD in den Kieler Landtag nach der nächsten Wahl zu verhindern. «Ich glaube, das werden wir auch schaffen», sagte Vogt am Dienstag in Kiel. Die AfD sei auch in Schleswig-Holstein zunehmend in den rechtsextremen Bereich abgerutscht. Das Landesparlament wird sich am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde mit der Thüringen-Krise um die Wahl eines FDP-Ministerpräsidenten mit den Stimmen von AfD und CDU befassen.

Mit einer Linkspartei, die extremistische Teile in ihren Reihen dulde und in höhere Ämter wähle, könne die FDP nicht zusammenarbeiten, sagte Vogt. Klar sei aber auch, dass man die Linke nicht mit der Höcke-AfD gleichsetzen könne. Mit der Linken könne es keine Koalition geben und mit der AfD keine Kooperation, sagte Vogt. Die Ereignisse von Erfurt hätten die FDP und die Demokratie insgesamt in eine Krise gestürzt. Die FDP habe diese Krise noch nicht komplett überwunden, arbeite sich aber wieder aus ihr heraus. Er glaube auch, dass ihr bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg an diesem Sonntag der Wiedereinzug in das Parlament gelingen kann.