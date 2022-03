Nord-FDP für weitere Waffenlieferungen

Schleswig-Holsteins FDP-Fraktionschef Christopher Vogt in Kiel. Axel Heimken/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) –

Die FDP im Kieler Landtag befürwortet angesichts des russischen Angriffskriegs eine Ausweitung der Waffenlieferungen an die Ukraine. «Wir müssen Interesse daran haben, dass Russland diesen Krieg verliert», sagte Fraktionschef Christopher Vogt am Dienstag in Kiel. Wo Bestände nicht ausreichten, müsse zügig zugekauft werden. Vogt verwies auf die von Russland bedrohten Nachbarn Moldau, Polen und das Baltikum. Er gehe auch davon aus, dass Schleswig-Holstein künftig wieder eine noch größere Rolle als Bundeswehrstandort spielen werde, sagte Vogt im Blick auf Häfen, Marine und Luftwaffe.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dominiert thematisch die dreitägige Landtagssitzung, die am Mittwoch in Kiel beginnt. Zum Auftakt wird Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eine Regierungserklärung zu den Auswirkungen auf Schleswig-Holstein abgeben.