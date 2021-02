Nord-FDP für Corona-Lockerungen noch im Februar

Der Kieler Landtag. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die FDP im Kieler Landtag ist für vorsichtige erste Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen noch im Februar. Dies sollte Kitas und die ersten Klassenstufen an den Schulen betreffen, sagte Fraktionschef Christopher Vogt angesichts sinkender Infektionszahlen am Dienstag. Von der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch erwarte er den Beschluss eines realistischen bundesweiten Perspektivplans. So sei es beim letzten Mal auch glasklar vereinbart worden.

«Sinkende Infektionszahlen erfordern eine Strategie und die Menschen brauchen faire Perspektiven», betonte Vogt. «Das gilt vor allem für die Familien, aber auch für die betroffenen Wirtschaftsbranchen, den Sport und die Kultur.» Besonders die Mutationen des Coronavirus müssten genau beobachtet werden. Deshalb sehe der Perspektivplan der Landesregierung auch vor, bei möglichen Lockerungen nicht nur die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen zu berücksichtigen, sondern unter anderem auch das Verbreitungspotenzial des Virus (Reproduktionszahl) und das Auftreten von Mutationen.

«Mit dieser Strategie können wir gezielt handeln, das heißt sowohl vorsichtig öffnen, wenn sich die Lage entspannt, als auch schließen, sollte sie sich spürbar verschlechtern», erläuterte Vogt. Sollte es wider Erwarten keinen bundesweit abgestimmten Perspektivplan geben, sei das Land mit seinem Konzept auf einen eigenen Weg vorbereitet. Der aktuelle Lockdown mit weitgehend geschlossenen Schulen, Kitas, Geschäften, Gaststätten und Freizeiteinrichtungen gilt bis Sonntag. Der Plan der Landesregierung beinhaltet entsprechend der Infektionslage die ersten Öffnungsschritte für Kitas, Schulen und Friseure.

