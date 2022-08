Nord-FDP fordert mehr Unterricht und kleinere Klassen

Kiel (dpa/lno) –

Die FDP im schleswig-holsteinischen Landtag verlangt ein Maßnahmenpaket zur Erhöhung der Unterrichtsqualität an den Schulen. «Wir brauchen mehr Stunden für die Grundschulen, kleinere Klassen und insgesamt mehr Schwimmunterricht an den Schulen», sagte der Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «An den weiterführenden und berufsbildenden Schulen müssen wir vor allem die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sowie die wirtschaftliche und politische Bildung stärken.»

Die geplanten Tests in Sachsen-Anhalt mit vier Wochentagen Unterricht in der Schule und einem Tag für Distanzlernen, Unternehmensbesuche oder Praktika bezeichnete Vogt zurückhaltend als interessanten Modellversuch. Dessen Ergebnisse sollte man sich dann auch in Schleswig-Holstein anschauen. «Mehr Praktika, Planspiele oder Unternehmensbesuche befürworten wir sehr, aber das kann man auch anders organisieren.» Die FDP schlage für Schleswig-Holstein nicht nur mit Blick auf die Unterrichtsversorgung und Lernrückstände durch die Pandemie andere Prioritäten vor, sagte Vogt unter Hinweis auf das von ihm geforderte Maßnahmenpaket.