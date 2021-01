Nord-FDP: Corona-Lockerungen vor April möglich

Das Rolltor eines Warenhauses ist geschlossen. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die FDP im Kieler Landtag hält Lockerungsschritte in der Corona-Pandemie noch vor April für denkbar. «Das glaube ich schon», sagte Fraktionschef Christopher Vogt am Dienstag in Kiel. Ebenso wie seine Grünen-Kollegin Eka von Kalben betonte Vogt die Notwendigkeit, den Menschen konkrete Perspektiven dafür aufzuzeigen, wenn die Infektionszahlen bestimmte Werte unterschreiten. «Wir müssen ja sagen, wenn wir dahin kommen, dann passieren auch einige Dinge», sagte Vogt. Über einen Perspektivplan wollte das Jamaika-Kabinett aus CDU, Grünen und FDP noch am Dienstag entscheiden und informieren.

Wenn es dazu keine bundesweite Einigung geben sollte, werde das Land selbst entsprechende Schritte gehen müssen, sagte Vogt. Es sei auch eine Frage der Motivation, Perspektiven zu benennen. Es gehe nicht darum, falsche Hoffnungen zu wecken, aber für den Fall gesunkener Infektionszahlen müsse man den Menschen sagen, was dann passiert. Nur mit Perspektiven könne die Akzeptanz für Corona-Maßnahmen erhalten werden, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Marret Bohn.

Der Landtag berät am Mittwoch und Donnerstag über diverse Aspekte der Corona-Krise. Ein Schwerpunkt sind die Schulen. Sie sei gespannt, ob die SPD Rücktrittsforderungen an Bildungsministerin Karin Prien (CDU) aufrechterhalte, sagte von Kalben. «Ich halte das für einen totalen Blödsinn.» In dieser Krise sei das eine «wahnsinnige Forderung». SPD- Landeschefin Serpil Midyatli hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) aufgefordert, sich von Prien zu trennen. Sie begründete dies mit einer «katastrophalen Leistungsbilanz».

© dpa-infocom, dpa:210126-99-174056/2

Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zur Änderung des Schulgesetzes

Regierungsentwurf zur Änderung des Schulgesetzes

SPD-Antrag zu Schulabschlüssen

Koalitionsantrag zu Kliniken

SPD-Antrag zur Akzeptanz der Impfstrategie

Koalitionsantrag zur Akzeptanz der Impfstrategie

Regierungsbericht zur Unterrichtssituation