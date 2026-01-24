Nord-CDU: Kein Verkauf von Energydrinks an Unter-16-Jährige

Kiel (dpa/lno) –

Die CDU Schleswig-Holstein will ein Verbot des Verkaufs von Energydrinks an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren – und das Vorhaben in der Bundespartei verankern. Der Landesverband beabsichtige, einen entsprechenden Antrag im Februar auf dem CDU-Bundesparteitag einzubringen. Das sagte CDU-Landesgeschäftsführerin Antonia Grage den «Kieler Nachrichten». Die Maßnahme diene «dem wirksamen Schutz von Kindern und Jugendlichen».

Schleswig-Holsteins Verbraucherschutzministerin Cornelia Schmachtenberg (CDU) sagte der Zeitung zufolge, «Energydrinks enthalten hohe Mengen an Koffein und Zucker, die zu Unruhe, Konzentrationsproblemen oder Schlafstörungen führen können.» Energydrinks sollten ihrer Meinung nach deswegen «erst ab 16 Jahren verkauft werden, damit unsere jungen Verbraucherinnen und Verbraucher einen verantwortungsvollen Umgang damit lernen können».

In Deutschland gibt es bisher keine Altersbeschränkung für Energydrinks, anders als in anderen europäischen Ländern. Ärzte und Verbraucherverbände warnen seit Jahren vor den gesundheitlichen Folgen. So forderten die Verbraucherzentralen kürzlich erneut ein Verkaufsverbot an Minderjährige für alle Erfrischungsgetränke mit einem erhöhten Koffeingehalt (über 150 Milligramm je Liter). Dazu zählten viele Energydrinks und einige Colagetränke.