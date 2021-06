Nord-AfD entscheidet über neuen Landesvorsitzenden

Fähnchen mit dem Logo der AfD liegen auf einem Tisch. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Büdelsdorf (dpa/lno) – Die AfD in Schleswig-Holstein will am Samstag den Landesvorstand neu wählen. Um den Vorsitz bewerben sich auf einem Landesparteitag in Büdelsdorf bei Rendsburg der pensionierte Richter Gereon Bollmann und der Vorsitzende der AfD-Bürgerschaftsfraktion in Lübeck, David Jenniches. Bollmann wird eher der rechtsnationalen Strömung zugeordnet, sein Kontrahent Jenniches dem gemäßigten Lager. Seit dem Parteiausschluss der damaligen Landesvorsitzenden Doris von Sayn-Wittgenstein wegen rechtsextremer Kontakte im Jahr 2019 war die Position an der Spitze der Landespartei unbesetzt.

