Norbert Aust fordert eine Milliarde Euro für Innovationen

Hamburg (dpa/lno) –

Handelskammerpräses Norbert Aust hat vom rot-grünen Senat eine Milliarde Euro für Innovationen gefordert. Hamburg brauche eine Investitionsoffensive für Technologien, sagte Aust am Freitag vor mehr als 1000 Gästen bei der «Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns» in der Handelskammer. Dazu sei frisches Geld nötig, keine Umverteilung aus bestehenden Töpfen. «Ich schlage deshalb vor, dieses Geld aus den privatwirtschaftlichen Engagements der Stadt zu nehmen», sagte Aust. Allein die Beteiligung der Stadt an der Reederei Hapag-Loyd habe im vergangenen Jahr zu zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 800 Millionen Euro geführt, in diesem Jahren könne Hamburg mit mehr als einer Milliarde Euro rechnen.

Daneben sollte Hamburg Innovationen gezielter fördern und Rahmenbedingungen durch Sonderinnovationszonen verbessern. So sei die Innovationslandschaft der Hansestadt zwar vielfältig, aber auch unübersichtlich. «Überall mitzuspielen – das reicht nicht für die absolute Weltspitze», sagte Aust. Mit den Sonderinnovationszonen sollten für Start-ups und etablierte Unternehmen attraktivere Bedingungen für erfolgreiche Forschung und Entwicklung geschaffen werden. Konkret könnten dies etwa vereinfachte Planungsverfahren, vergünstigte Gewerbeflächen oder Steuernachlässe sein.

«Anstand wird immer modern sein», mahnte der Vorsitzende der Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns, Gunter Mengers. Wer brutal Wettbewerb betreibe, werde vielleicht kurzfristig Erfolg haben, langfristig und nachhaltig aber nicht zu den Gewinnern zählen.

Mengers scheidet nach neun Jahren im Vorstand, davon sechs Jahre an der Spitze, satzungsgemäß zum Jahreswechsel aus dem Führungsgremium der seit 505 Jahren bestehenden Versammlung aus. Sein Nachfolger ist Jochen Spethmann, früherer Vorstand der Laurens Spethmann Holding.