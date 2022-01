Nötigungsvorwurf gegen Aktivisten: Verfahren eingestellt

Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Lübeck (dpa) – Der Prozess um eine Protestaktion am Lübecker Flughafen hat am Montag ein überraschendes Ende genommen. Trotz eines Geständnisses des Angeklagten und dessen Erklärung, immer wieder so handeln zu wollen, stellte der Jugendrichter am Amtsgericht Lübeck das Verfahren gegen den Studenten wegen Geringfügigkeit ein.

Der reagierte enttäuscht. «Ich bin mit der Einstellung des Verfahrens nicht einverstanden», sagte der 21 Jahre alte Student nach der Verhandlung. «Das Gericht hat den Notstand, in dem ich gehandelt habe, nicht anerkannt.»

Der aus Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern stammende Klimaaktivist hatte im August 2020 versucht, sich mit seinen Händen am Rumpf eines startbereiten Flugzeuges festzukleben, um den Start der Maschine zu verhindern. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm deshalb Nötigung vorgeworfen.

In der Verhandlung hatte der zur Tatzeit 20 Jahre alte Angeklagte argumentiert, er habe angesichts des auch von der Hansestadt Lübeck ausgerufenen Klimanotstandes gegen die Aufnahme von klimaschädlichen Kurzstreckenflügen protestieren wollen.

Der Verteidiger des jungen Mannes sagte am Montag, ihm sei es auch darum gegangen, ein Gerichtsverfahren mit Pressebeteiligung zu erreichen. Deshalb habe der 21-Jährige ein Gesprächsangebot der Jugendgerichtshilfe Greifswald nicht angenommen. Bei der Verhandlung am Montag waren unter den vier Zuhörern im Saal drei Journalisten.

