Nördliche Bundesländer bei Windenergieausbau an Land führend

Hamburg (dpa) –

Schleswig-Holstein und Niedersachsen liegen beim Ausbau der Windenergie an Land bundesweit an der Spitze. Besonders das flächenmäßig eher kleine Schleswig-Holstein habe den Bau von Windrädern an Land im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 verdoppelt, teilte die deutsche Windguard am Mittwoch mit. Danach folge Niedersachsen mit einem Brutto-Zubau von 19 Prozent an zweiter Stelle. Das entspreche dem Vorjahresniveau. Trotz windreicher Küstenlage schafft es Mecklenburg-Vorpommern dem Bericht zufolge jedoch lediglich auf Platz zehn im Ländervergleich. Die drei Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin sind vom Ranking ausgenommen.