Nockemann als Hamburger AfD-Chef bestätigt

Dirk Nockemann (AfD). Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Ex-Innensenator Dirk Nockemann bleibt Landesvorsitzender der Hamburger AfD. Ein Parteitag wählte ihn am Samstag in Dulsberg erneut ins Amt. Der 61-Jährige erhielt 93 Ja-Stimmen, 12 Parteimitglieder stimmten gegen ihn, eines enthielt sich. Er hatte keinen Gegenkandidaten, nachdem der frühere Bürgerschaftsabgeordnete Bodo Adolphi seine Bewerbung kurzfristig zurückgezogen hatte. Nockemann steht seit 2017 an der Spitze der Hamburger AfD.

Bei der Aussprache über den Rechenschaftsbericht des alten Vorstandes hatte der Parteitag zuvor die Presse ausgeschlossen. Der Bürgerschaftsabgeordnete Detlef Ehlebracht begründete seinen Antrag damit, dass einzelne Parteitagsmitglieder die Öffentlichkeit nutzen könnten, um der Partei sechs Wochen vor der Bürgerschaftswahl Schaden zuzufügen.