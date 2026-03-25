Noch nie Führerschein besessen – aber zu schnell gefahren

Ein 20-Jähriger fährt in Cuxhaven zu schnell und wird erwischt – wieder einmal. Dabei hat er noch nie einen Führerschein gehabt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Cuxhaven (dpa/lni) –

Wenn schon falsch, dann so offensichtlich wie möglich, muss sich ein 20-Jähriger gesagt haben: Der junge Mann ist in Cuxhaven zu schnell gefahren und erwischt worden – wieder einmal. «Dies allein wäre noch keine Meldung wert, aber der junge Mann hat keinen Führerschein», hieß es in der Mitteilung der Polizei.

Allein in Cuxhaven seien gegen ihn in den vergangenen 18 Monaten fünf Verfahren wegen des gleichen Vergehens – zu schnelles Fahren – eingeleitet worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Blitzerfoto habe ihn eindeutig überführt – dabei habe der 20-Jährige noch nie einen Führerschein besessen.