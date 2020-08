Noch nicht alle Schulen mit Corona-Visieren versorgt

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg bekommen alle Schulmitarbeiter durchschnittlich zwei Nase-Mund-Masken sowie ein Visier von der Schulbehörde gestellt. Weil die Behörde die Schutzausrüstung durch einen Dienstleister direkt an die Schulen ausliefern lässt, sind zwei Tage nach Schulbeginn allerdings noch nicht alle Einrichtungen damit versorgt. «Dieser Service, insbesondere die Umverpackung auf kleinere Pakete, verlängert die Auslieferung um rund vier Tage», sagte ein Behördensprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Das betreffe insbesondere die Visiere. Er gehe aber davon aus, dass bis zum Dienstag spätestens alle 372 Schulen beliefert worden sind. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Schon vor den Ferien wurden rund 80 000 Mund-Nase-Bedeckungen für die Beschäftigten und die Schülerinnen und Schüler verteilt. «Ziel war eine Vollausstattung aller Lehrkräfte – und genügend Ersatzmasken für Schülerinnen und Schüler, falls sie ihre eigenen Masken vergessen haben. Für die schulischen Bereiche, wie zum Beispiel die Verkehrswege, in denen eine Maskenpflicht herrscht, ist also bereits vorgesorgt worden», sagte der Sprecher weiter. Die Auslieferung von weiteren rund 50 000 Visieren und Masken der Schutzklasse FFP2 habe diesen Dienstag begonnen.

Damit hat die Stadt den rund 25 000 Beschäftigten eigenen Angaben zufolge seit Ausbruch der Corona-Pandemie bislang rund 130 000 Mund-Nase-Bedeckungen und Visiere zur Verfügung gestellt. Damit setze Hamburg bundesweit Maßstäbe: «Uns ist kein anderes Bundesland bekannt, das jedem Schul-Beschäftigten durchschnittlich drei Masken, darunter ein Visier, zur Verfügung stellt.»