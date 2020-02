Noch keine Entscheidung über Mandatsannahme

Hamburg (dpa/lno) – FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels hat sich bis Freitag Bedenkzeit erbeten, ob sie ihr Direktmandat für die Hamburgische Bürgerschaft annimmt. Sie habe sich noch nicht entschieden, ob sie auch der neuen Bürgerschaft angehören wird, die sich am 18. März konstituiert, sagte ein Fraktionssprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Während die FDP bei der Wahl am Sonntag an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, hatte von Treuenfels in Blankenese mit 19 163 Stimmen ein Wahlkreismandat errungen. Sie wäre damit die einzige Liberale in der neuen Bürgerschaft.

Sowohl die Landesvorsitzende Katja Suding als auch der bisherige Co-Fraktionschef Michael Kruse hatten nach der Wahl die Hoffnung geäußert, dass von Treuenfels das Mandat annimmt. Sollte sie sich dagegen entscheiden, würde der FDP-Kandidat mit den zweitmeisten Stimmen im Wahlkreis Blankenese zum Zuge kommen. Das wäre der Altonaer Bezirksvorsitzende der Jungen Liberalen, Fabrice Henrici, der 2977 Stimmen erhalten hatte.